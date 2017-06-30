"Спартак" объявил об уходе Маурисио

"Спартак" расстался с бразильским защитником Маурисио, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня завершился срок арендного соглашения игрока и "красно-белые" решили не выкупать его трансфер. Таким образом бразилец вернется в "Лацио", которому принадлежит.

В минувшем сезоне 28-летний Маурисио стал со "Спартаком" чемпионом России, провел за клуб 11 матчей и забил 1 гол.

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