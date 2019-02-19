"Спартак" объявил об уходе одного из ветеранов команды

"Спартак" расторг контракт с нападающим Денисом Давыдовым, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, несмотря на то, что его контракт с клубом действовал до лета 2019 года.

23-летний Давыдов является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 2013 года. Всего за "красно-белых" он провел 37 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Также играл за "Спартак-2", "Младу Болеслав", "Нижний Новгород" и юрмальский "Спартак". Сыграл один матч за сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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