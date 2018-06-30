"Спартак" объявил об уходе Пашалича и Максимовича

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе двух игроков.

"Красно-белых" покинули балканские легионеры - сербский защитник Никола Максимович и хорватский хавбек Марио Пашалич.

У обоих футболистов истекли арендные соглашения и они вернулись в свои клубы: Максимович - в "Наполи", а Пашалич - в "Челси".

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