"Спартак" объявил об уходе Педро Роши

Фото сайт "Спартака"

Нападающий Педро Роша официально перешёл из "Спартака" в "Атлетико Паранаенсе".

Московский клуб отдал 26-летнего футболиста в платную аренду сроком на один год.

Бразильский форвард станет игроком "Атлетико Паранаенсе" на постоянной основе (обязательство выкупа), если проведёт определённое количество матчей.

Ради возвращения на родину Роша согласился пойти на понижение зарплаты, уточнила пресс-служба "красно-белых".

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