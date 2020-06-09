"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила об уходе из клуба девяти футболистов, среди которых опытные защитники Виталий Дьяков и Роман Шишкин.

Кроме того, свободными агентами стали защитники Артем Горбулин и Альберт Хабиров, полузащитники Петр Володкин, Максим Калачевский, Никита Мирошниченко и Николай Тюнин, а также нападающий Идриса Самбу.

Клуб поблагодарил футболистов за игру.

В нынешнем сезоне, который завершен в ФНЛ досрочно, эти игроки выступали за "Спартак-2", финишировавшего на 17-м месте.

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