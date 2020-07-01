"Спартак" объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо

Пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе из клуба парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо и немецкого форварда Андре Шюррле.

Контракт Мельгарехо со "Спартаком" истек и стороны решили не продлевать соглашение. Шюррле был арендован "красно-белыми" у дортмундской "Боруссии" и московский клуб решил не выкупать его трансфер.

Мельгарехо выступал за "Спартак" c 2016 года, провел 116 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 11 голевых передач. В составе клуба он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Шюррле перешел в "Спартак" летом 2019 года, сыграл 18 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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