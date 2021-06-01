"Спартак" объявил об уходе Тигиева

Фото твиттер "Спартака-2"

Фланговый защитник "Спартака" Георгий Тигиев официально покинул московский клуб.

Контракт 26-летнего футболиста истёк, и "красно-белые" решили не продлевать его.

В 2017 году "Спартак" купил Тигиева за 1 миллион евро, однако за четыре сезона он сыграл всего 7 матчей.

Игрок уходил в аренду в "Крылья Советов" и минское "Динамо". В последнее время он защищал цвета дубля "народной команды".

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