"Спартак" объявил об уходе трех игроков основного состава

Завтра, 9 января "Спартак" полетит в Объединенные арабские Эмираты на первый сбор, который закончится 16 января. На сбор отправятся 26 игроков.

Клуб объявил об уходе трех игроков основного состава: Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Ерёменко.

Кононов рассказал почему команда решила расстаться с футболистами:

"Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко - хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки.

По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю".

Попов играл за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал.

Петркович перешел в красно-белый клуб в 2017 году. С командой он стал бронзовым призером чемпионата России (2017/18) и обладателем Суперкубка России (2017).

Еременко стал играть в "Спартаке" 7 октября 2018.

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