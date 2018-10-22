"Спартак" объявил об увольнении Массимо Карреры

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"Спартак" объявил об увольнении Массимо Карреры

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры.

"Совет директоров ФК "Спартак-Москва" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал своё имя в историю "красно-белых", став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет" - говорится в заявлении столичного клуба.

Временным наставником "красно-белых" назначен ассистент итальянца Рауль Рианчо.

54-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года, с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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