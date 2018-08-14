"Спартак" объявил состав на матч с ПАОКом

Теги спартак москвапаокмассимо каррера

"Спартак" объявил состав на матч с ПАОКомГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определился со стартовым составом своей команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.

Так, состав и расстановка "красно-белых" будут иметь следующий вид:

Напомним, Павлюченко сделал прогноз на матч "Спартак" - ПАОК. | soccernews.ru

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