"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартака" объявил заявку на матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с лиссабонскою "Бенфикой", сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится в Москва 4 апреля. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 10 августа.

Вратари: Максименко, Ребров, Акмурзин.

Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов.

Полузащитники: Хендрикс, Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Зобнин, Мирзов.

Нападающие: Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе, Промес.



Полузащитники Умяров и Игнатов заявлены в списке В для футболистов возрастом до 21 года.

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