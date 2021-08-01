"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартака" объявил заявку на матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с лиссабонскою "Бенфикой", сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится в Москва 4 апреля. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 10 августа.
Вратари: Максименко, Ребров, Акмурзин.
Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов.
Полузащитники: Хендрикс, Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Зобнин, Мирзов.
Нападающие: Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе, Промес.
Полузащитники Умяров и Игнатов заявлены в списке В для футболистов возрастом до 21 года.
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