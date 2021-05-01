"Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛ

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"Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛФото: твиттер "Спартака"

Стали известны новые детали аренды хавбека "Челси" Виктора Мозеса в "Спартак".

По сведениям Eurostavka, "красно-белые" обязаны выкупить 30-летнего игрока, если финишируют в топ-3 по итогам сезона РПЛ.

В таком случае "Спартак" заплатит за Мозеса 5 миллионов евро. С ним будет подписан контракт как минимум на два года с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон.

Также об этой ситуации высказался глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.

"У Мозеса обязательный выкуп, и никаких штрафов тут нет. То есть нельзя заплатить миллион и не взять футболиста", - заявил Фетисов.

В составе "Спартака" Мозес провел 17 матчей и отметился тремя голами.

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