"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ

Теги спартак москваахмат

"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ

В рамках второго тура РПЛ "Спартак" одержал победу над "Ахматом".

Напомним, что в первом туре "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2), после чего чуть не снялся с чемпионата.

"Спартак" - "Ахмат" 2:0

Голы: Ларссон (пен), 52 - 1:0, Понсе, 69 - 2:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88).

"Ахмат": Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64).

Удаление: Ненахов (77).

Читайте также: "Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов