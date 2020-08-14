"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ

В рамках второго тура РПЛ "Спартак" одержал победу над "Ахматом".

Напомним, что в первом туре "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2), после чего чуть не снялся с чемпионата.

"Спартак" - "Ахмат" 2:0

Голы: Ларссон (пен), 52 - 1:0, Понсе, 69 - 2:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88).

"Ахмат": Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64).

Удаление: Ненахов (77).

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