"Спартак" обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии

В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубка Париматч "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Все голы в этой встрече забили спартаковцы. Отличились Зелимхан Бакаев, Илья Гапонов и Софиан Ханни. Также гол в свои ворота забил Александр Ломовицкий. Стоит отметить, что ЦСКА с 43-й минуте играл в меньшинстве из-за удаления Кирилла Набабкина.

В 1-м туре "Спартак" проиграл "Ростову" (0:2), ЦСКА уступил "Краснодару" (0:1)

"Спартак" – ЦСКА – 3:1 (1:1)

Голы: Бакаев, 7 - 1:0, Ломовицкий, 27 - 1:1, Гапонов, 59 - 2:1, Ханни, 60 - 3:1

"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 65), Айртон (Маслов, 72), Жиго (Гапонов, 46), Джикия, Фернандо (Умяров, 72), Зобнин (Гулиев, 62), Жано (Ханни, 46), Ломовицкий (Игнатов, 46), Бакаев (Мелкадзе, 62), Адриано (Понсе, 46).

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин (Тикнизян, 46), Набабкин, Ахметов (Аванесян, 62), Обляков (Янов, 62), Бийол (Чернов, 46), Кучаев (Бистрович, 62), Нисимура (Н’Диай, 72), Чалов.

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