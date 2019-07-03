"Спартак" обыграл "Дьер" в товарищеском матче в Австрии

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"Спартак" обыграл "Дьер" в товарищеском матче в Австрии

"Спартак" обыграл "Дьер" в товарищеском матче.

В составе московской команды голами отличились Георгий МелкадзеЛуис Адриану и Самюэль Жиго.

"Дьер" - "Спартак" - 0:3 (0:2)

Голы: Мелкадзе, 3 - 0:1, Луиз Адриану, 34 - 0:2, Жиго, 59 - 0:3.

"Спартак": Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов (Ещенко, 63), Гулиев, Умяров, Ананидзе (Ташаев, 46), Глушенков (Ломовицкий, 63), Мелкадзе, Луиз Адриану (Бакаев, 46).

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