"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

В рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ "Спартак" добыл выездную победу над "Динамо".

"Спартак" с 25 очками занимает девятое место, а "Динамо", на счету которого 24 очка, идет десятым.

"Динамо" - "Спартак" 0:2

Голы: Бакаев, 29 - 0:1, Зобнин, 62 - 0:2

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Хильемарк (Каборе, 80), Нойштедтер, Шиманьски (Комличенко, 56), Рыков, Игбоун (Филипп, 80), Н`Жи.

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко, 90), Зобнин, Крал, Бакаев (Тил, 72), Кутепов, Соболев (Ларссон, 83), Понсе.

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