"Спартак" обыграл "Краснодар" и вышел на 1-е место в РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. В первом тайме "красно-белые" добились уверенного преимущества благодаря голам Эсекьеля Понсе и Виктора Мозеса. Во второй половине разрыв в счете сократил Лео Сабуа, но в концовке третий гол забил Джордан Ларссон.

Благодаря победе "Спартак" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" остался на 8-й позиции.

"Краснодар" Краснодар - "Спартак" Москва - 1:3 (0:2)

Голы: Понсе, 13 - 0:1, Мозес, 33 - 0:2, Сабуа, 58 - 1:2, Ларссон, 82 - 1:3

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Чернов, Мартынович, Панталеао, Сперцян (Уткин, 46), де Вильена, Ионов, Газинский, Сулейманов (Сабуа, 57), Смольников.

"Спартак": Максименко, Маслов, Джикия (Гапонов, 72), Жиго, Айртон, Крал, Мозес (Ещенко, 67), Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе (Кокорин, 68).

Удаление: Мартынович (90+1)

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