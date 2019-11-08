"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих

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"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих

В матче 16-го тура молодежного первенства России московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2. Победу "красно-белым" принесли голы Николоза Кутателадзе, Константина Шильцова, а также Ивана Репяха, который оформил дубль. В составе самарцев отличились Егор Голенков и Артем Сапов.

Благодаря победе "Спартак" догнал "Крылья Советов" в турнирной таблице. Клубы делят второе место, набрав по 29 очков. Лидером турнира является "Динамо" (35).

"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 4:2 (2:1)
Голы: Голенков, 6 - 0:1, Кутателадзе, 39 - 1:1, Репях, 44 -  2:1, Репях, 62 - 3:1, Сапов, 87 - 3:2, Шильцов, 88 - 4:2

Не пропустите: Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru

 
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