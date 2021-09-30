"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы

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"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге ЕвропыФото: твиттер "Спартака"

В рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы "Спартак" на выезде обыграл "Наполи".

Московский клуб пропустил уже на 1-й минуте, однако на 30-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Игрок "Спартака" тоже получил красную карточку, но на 82-й минуте. Голами за "красно-белых" отметились Игнатов и дважды Промес.

"Спартак" набрал первые 3 очка и вышел на второе место в группе. "Наполи" с одним очком идет третьим.

"Наполи" Италия - "Спартак" Россия 2:3

Голы: Элмаз, 1 - 1:0, Промес, 55 - 1:1, Игнатов, 80 - 1:2, Промес, 90 - 1:3, Осимхен, 90 - 2:3

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмаз (Унас, 82), Инсинье (Малькюи, 41), Политано (Лосано, 74), Петанья (Осимхен, 46).

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45).

Удаления: Мариу Руй (30), Кофрие (82).   

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