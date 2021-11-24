"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы

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"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле обыграл неаполитанский "Наполи" со счетом 2:1.

Победу российскому клубу принес дубль Александра Соболева. В составе гостей отличился Элиф Элмаз.

"Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" с 7 очками опустился на вторую позицию.

"Спартак" Россия – "Наполи" Италия - 2:1 (2:0)
Голы: Соболев, 3 (с пенальти) - 1:0, Соболев, 28 - 2:0, Элмаз, 64 - 2:1

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес, Соболев.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Мариу Руй, Мертенс, Лоботка (Ррахмани, 79), Зелиньски, Элмаз, Петанья, Лосано.

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