"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

"Спартак" обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу московскому клубу принес дубль шведского нападающего Джордана Ларссона. В составе ростовчан отличился Александр Долгов.

В четвертьфинале "Спартак" сыграет с ЦСКА, который обыграл "Уфу" (1:0).

"Спартак" – "Ростов" - 2:1 (1:0)

Голы: Ларссон, 43 - 1:0, Ларссон, 59 - 2:0, Долгов, 86 - 2:1

"Спартак": Максименко, Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.

"Ростов": Песьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).

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