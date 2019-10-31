"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

2 Теги спартак москваростов

"Спартак" обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

"Спартак" обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу московскому клубу принес дубль шведского нападающего Джордана Ларссона. В составе ростовчан отличился Александр Долгов.

В четвертьфинале "Спартак" сыграет с ЦСКА, который обыграл "Уфу" (1:0).

"Спартак" – "Ростов" - 2:1 (1:0)
Голы: Ларссон, 43 - 1:0, Ларссон, 59 - 2:0, Долгов, 86 - 2:1

"Спартак": Максименко, Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.

"Ростов": Песьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Джордан Ларссон - сын Хенрика Ларссона. Только сегодня от комментаторов узнал. Интересно будет дальше за его карьерой следить. Хенрик крут был, особенно в Селтике и сборной Швеции.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Валера - физрук недоделанный.Хочешь играть в атаку - играй всегда в атаку

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