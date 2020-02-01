"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер

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"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер

В матче 1-го тура Кубка "Париматч" Премьер "Спартак" одержал победу над "Ростовом".

"Спартак" - "Ростов" 2:1

Голы: Мирзов, 48 - 1:0, Мирзов, 75 - 2:0, Хаджикадунич, 89 - 2:1

"Спартак": Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Бакалюк, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Понсе.

"Ростов" (первый тайм): Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осипов, Байрамян, Шомуродов.

"Ростов" (второй тайм): Бабурин (Седов, 48), Еременко, Попов, Зайнутдинов, Черкес, Логашов, Долгов, Кожемякин, Хаджикадунич, Чернов, Прошляков

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