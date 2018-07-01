"Спартак" обыграл "Ротор" и другие результаты товарищеских матчей

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"Спартак" обыграл "Ротор" и другие результаты товарищеских матчей

В субботу состоялись шесть товарищеских матчей с участием российских клубов, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Спартак" (Москва, Россия) – "Ротор" (Волгоград, Россия) - 2:0

Голы: Зе Луиш, 12 - 1:0, Бакаев, 72 - 2:0.

"Спартак": Ребров (Терешкин, 65), Петкович, Жиго, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Ломовицкий, Полубояринов, Зе Луиш, Роша.


"Крылья Советов" (Россия) – "Мачва" (Сербия) - 2:0

Голы: Ткачук, 23 - 1:0, Корниленко, 72 - 2:0.


"Рубин" (Россия) – "Радник" (Сербия) - 0:1


"Динамо" (Москва, Россия) – "Добруджа" (Болгария) - 2:0

Голы: Марков, 25 - 1:0, Темников, 88 - 2:0.


"Енисей" (Россия) – "Горица" (Хорватия) - 3:2


"Уфа" (Россия) – КСУ (Крайова, Румыния) - 3:2

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3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
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15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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