"Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит"

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"Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит"

В матче 8-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0. Победу "красно-белым" принесли гол Джордана Ларссона и автогол Михаила Меркулова. Гости доигрывали матч вдесятером, на 61-й минуте красную карточку получил Павел Маслов.

Благодаря победе "Спартак" догнал "Зенит", которые лидирует в Российской Премьер-Лиге. "Рубин" опустился на 7-ю позицию.

"Рубин" Казань – "Спартак" Москва - 0:2 (0:2)
Голы: Ларссон, 4 - 0:1, Меркулов, 21 (автогол) - 0:2

"Рубин": Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Зуев (Игнатьев, 67), Кварацхелия, Макаров, Абильгор, Евтич, Шатов, Деспотович.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Бакаев (Урунов, 76), Понсе, Ларссон (Гапонов, 62).

Удаление: Маслов (61).

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