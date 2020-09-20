"Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит"
В матче 8-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0. Победу "красно-белым" принесли гол Джордана Ларссона и автогол Михаила Меркулова. Гости доигрывали матч вдесятером, на 61-й минуте красную карточку получил Павел Маслов.
Благодаря победе "Спартак" догнал "Зенит", которые лидирует в Российской Премьер-Лиге. "Рубин" опустился на 7-ю позицию.
"Рубин" Казань – "Спартак" Москва - 0:2 (0:2)
Голы: Ларссон, 4 - 0:1, Меркулов, 21 (автогол) - 0:2
"Рубин": Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Зуев (Игнатьев, 67), Кварацхелия, Макаров, Абильгор, Евтич, Шатов, Деспотович.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Бакаев (Урунов, 76), Понсе, Ларссон (Гапонов, 62).
Удаление: Маслов (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22