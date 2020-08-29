"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил РПЛ

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"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил РПЛ

В рамках 6-го тура РПЛ "Спартак" одержал победу над тульским "Арсеналом".

Благодаря победе "красно-белые" сместили "Зенит" с первого места в чемпионате, однако питерский клуб имеет игру в запасе.

"Спартак" - "Арсенал" Тула 2:1

Голы: Хлусевич, 36 - 0:1, Соболев, 41 - 1:1, Жиго, 45 - 2:1

"Спартак": Максименко, Маслов, Айртон, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Ларссон, Соболев.

"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Кангва (Чаушич, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой, Кангва (Банда, 68), Хлусевич.

Удаление: Лесовой (45).

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