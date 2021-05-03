"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1.
В середине первого тайма счет открыл Александр Соболев, но в концовке тайма "Арсеналу" удалось отыграться благодаря автоголу Ильи Кутепова. Во втором тайме победу "красно-белым" принес Джордан Ларссон.
"Спартак", набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 23 очками остался на 13-й позиции.
"Арсенал" Тула – "Спартак" Москва - 1:2 (1:1)
Голы: Соболев, 21 - 0:1, Кутепов, 45 (автогол) - 1:1, Ларссон, 76 - 1:2
"Арсенал": Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Рассказов, Костадинов, Ковалев, Чаушич, Кангва, Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).
"Спартак": Селихов, Жиго, Гапонов (Литвинов, 72), Кутепов (Джикия, 58), Зобнин, Крал, Мозес, Умяров (Хендрикс, 71), Промес, Соболев, Ларссон.
Не пропустите: "Спартак" теряет Кутепова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Донецкий "Шахтёр" контактировал с Дженнаро Гаттузо
-
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"
-
Вратарь "Спартака" расплакался после победы на тульским "Арсеналом"
-
"Атлетико" предложил контракт игроку "Реала"
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Жена Мораты рассказала, сколько детей они с мужем планируют завести
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
-
"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ
-
"Спартак" теряет Кутепова
-
Андрей Шевченко рассказал, как погибли все его друзья
-
Упамекано объяснил, почему он выбрал "Баварию", несмотря на интерес из АПЛ
-
Проголосовали 90%: в "Рубине" выбрали лучшего игрока апреля
-
Кокорин приступил к тренировкам в общей группе "Фиорентины"
-
Хакими высказался об уходе из "Реала"
-
"Барселона" хочет купить защитника "Лацио"
-
Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе
-
Агент Кайо отреагировал на слухи о возможном уходе бразильца из "Краснодара"
-
Чорлука отреагировал победу "Зенита" в чемпионате России
-
Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака"
-
1
Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"