"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл Александр Соболев, но в концовке тайма "Арсеналу" удалось отыграться благодаря автоголу Ильи Кутепова. Во втором тайме победу "красно-белым" принес Джордан Ларссон.

"Спартак", набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 23 очками остался на 13-й позиции.

"Арсенал" Тула – "Спартак" Москва - 1:2 (1:1)

Голы: Соболев, 21 - 0:1, Кутепов, 45 (автогол) - 1:1, Ларссон, 76 - 1:2

"Арсенал": Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Рассказов, Костадинов, Ковалев, Чаушич, Кангва, Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).

"Спартак": Селихов, Жиго, Гапонов (Литвинов, 72), Кутепов (Джикия, 58), Зобнин, Крал, Мозес, Умяров (Хендрикс, 71), Промес, Соболев, Ларссон.

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