"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы
Московский "Спартак" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы вновь обыграл швейцарский "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы.
В следующем раунде "красно-белые" сыграют с победителем пары "Брага" (Португалия) - "Брондбю" (Дания). В первом матче португальский клуб одержал победу на выезде со счетом 4:2.
"Спартак" Россия – "Тун" Швейцария - 2:1 (0:1) - первый матч - 3:2
Голы: Глярнер, 7 - 0:1, Понсе, 52 - 1:1, Шюррле, 58 - 2:1
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко, Гулиев, Бакаев (Мелкадзе, 77), Зобнин, Мирзов (Мельгарехо, 70), Шюррле, Понсе.
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