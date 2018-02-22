"Спартак" обыгрывает "Атлетик" после первого тайма

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" на выезде играет с "Атлетиком".

В концовке первой половины открыл бразильский нападающий российского клуба Луис Адриано и "Спартак" ведет со счетом 1:0.

Напомним, что в первом матче "Атлетик" победил в гостях 3:1.

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