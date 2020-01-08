"Спартак" обзавелся новым скаутом

Московский "Спартак" подписал Артура Вольфа на должность скаута клуба.

По сведениям Allgemeine Zeitung, с 39-летним немцем было заключено двухлетнее соглашение. Отмечается, что Вольф будет заниматься поиском талантливых футболистов.

Известно, что ранее Вольф выступал за немецкие любительские клубы.

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на десятом месте, имея в активе 22 очка.

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