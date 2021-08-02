"Спартак" очень быстро продал все билеты на матч против "Бенфики"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин, красно-белые продали все билеты на игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфикой".

"Все билеты на матч с "Бенфикой" проданы", – заявил Кулемин.

Отметим, что с начала продаж билетов до полной их продажи прошло всего несколько часов.

Ранее было официально объявлено, что матч посетят три тысячи человек.

Напомним, что "Спартак" сыграет с "Бенфикой" 4 августа. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне.

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