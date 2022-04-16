"Спартак" оденет форму со шрифтом Брайля на матч с "Рубином"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Московский "Спартак" оденет форму со шрифтом Брайля на матч 25-го тура РПЛ против казанского "Рубина", сообщает пресс-служба "красно-белых".
Отмечается, что эта акция приурочена к четырехлетию благотворительного фонда технического директора клуба, экс-вратаря Артема Реброва.
"Сегодня наша команда выйдет на поле в лимитированной коллекции игровых маек. Фамилии нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям.
После матча с "Рубином" все майки будут переданы в фонд Артема Реброва и выставлены на благотворительный аукцион", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
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