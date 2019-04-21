"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ
В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:0. Победу "красно-белым" принесли голы Николая Рассказова и Аяза Гулиева.
Несмотря на победу "Спартак" остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Енисей" по-прежнему занимает последнее, 16-е место.
"Спартак" – "Енисей" - 2:0 (1:0)
Голы: Рассказов, 45 - 1:0, Гулиев, 83 - 2:0
"Спартак": Максименко, Рассказов, Айртон, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Зобнин, Мелкадзе (Ташаев, 66), Луис Адриано.
"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Сарр (Зотов, 46), Савичев, Огуде, Гаджибеков, Соболев (Саркисов, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13