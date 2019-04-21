"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ

Теги спартак москваенисей красноярск

"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:0. Победу "красно-белым" принесли голы Николая Рассказова и Аяза Гулиева.

Несмотря на победу "Спартак" остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Енисей" по-прежнему занимает последнее, 16-е место.

"Спартак" – "Енисей" - 2:0 (1:0)
Голы: Рассказов, 45 - 1:0, Гулиев, 83 - 2:0

"Спартак": Максименко, Рассказов, Айртон, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Зобнин, Мелкадзе (Ташаев, 66), Луис Адриано.

"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Сарр (Зотов, 46), Савичев, Огуде, Гаджибеков, Соболев (Саркисов, 59).

Не пропустите: Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (видеообзор матча)

"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (видеообзор матча)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов