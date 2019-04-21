"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Енисей" со счетом 2:0. Победу "красно-белым" принесли голы Николая Рассказова и Аяза Гулиева.

Несмотря на победу "Спартак" остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Енисей" по-прежнему занимает последнее, 16-е место.

"Спартак" – "Енисей" - 2:0 (1:0)

Голы: Рассказов, 45 - 1:0, Гулиев, 83 - 2:0

"Спартак": Максименко, Рассказов, Айртон, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Зобнин, Мелкадзе (Ташаев, 66), Луис Адриано.

"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Сарр (Зотов, 46), Савичев, Огуде, Гаджибеков, Соболев (Саркисов, 59).

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