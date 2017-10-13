"Спартак" одержал первую гостевую победу в РФПЛ, обыграв "Ахмат"

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"Спартак" одержал первую гостевую победу в РФПЛ, обыграв "Ахмат"

В стартовом матче 13 тура РФПЛ "Спартак" встретился в Грозном с "Ахматом", команды очень редко играют между собой вничью, в Грозном так вообще ни разу не делил  очки, поэтому стоило ожидать бескомпромиссной игры и сегодня. У "Спартака" в строй вернулись Промес и Глушаков, "Ахмат" же из-за травм лишился нескольких игроков основы, из-за чего в старте появился молодой Бацуев, который в итоге привез гол в свои ворота.

До первого мяча, который влетел в ворота Городова на 29 минуте, инициатива хоть и была на стороне "Спартака", однако москвичи действовали достаточно академично, часто теряя мяч в простых ситуациях. Гости сделали ставку на дальние удары, сразу три попытки на первых минутах успеха не принесли, единственный более-менее опасный момент был у Джикии, который пробил головой после навеса Самедова с углового.

Тактика дальних ударов, а также прострелов и навесов плодов не приносила и после 20 минуты "Спартак" перестроился, чаще стали предприниматься попытки разыграть мяч путем комбинаций. В итоге на 29 минуте "Спартак" забил гол, когда Глушаков перехватил пас Бацева на чужой половине, сыграл в стенку с Промесом и точно пробил в левый угол.

"Ахмат" первые полчаса считанные разы переходил центр поля, однако после гола был вынужден раскрыться. Большого количества моментов у ворот "Спартака" создать не удалось, но счет сравнять хозяева могли. Мбенг протащил мяч до штрафной москвичей,  отпасовал на Лео, который вбежал в свободную зону и вышел на вратаря, но в итоге запорол прекрасный момент. Бразилец очень плохо обработал мяч, отпустил его от себя, позволив Селихову ликвидировать угрозу своим воротам.

Во втором тайме "Спартак" отдал инициативу сопернику, который, хоть и не создавал хороших моментов, постепенно подходил к воротам Селихова, оказывая давление на защитников. В итоге ошибку допустил Таски, который сбил Беришу и привез пенальти в свои ворота. Родолфо вызвался исполнить одиннадцатиметровый,  бразицет четко развел мяч и вратаря по разным углам. "Ахмат" сравнял счет, однако радость была недолгой. В следующей же атаке "Спартак" снова вышел вперед: Глушаков отдал отличный пас на Адриано, тот выскочил на вратаря, уложил того на газон и откатил мяч на Мельгарехо, который пробил фактически по пустым воротам. На линии находились защитники, но помешать парагвайцы они не сумели.

В оставшееся время инициативой владел "Ахмат", "Спартак" сел в оборону и оборонял преимущество в один мяч, хозяева же имели несколько моментов, но так и не попали в створ ворот, что позволило красно-белым впервые в этом сезоне победить в гостях в рамках чемпионата России.

"Ахмат" – "Спартак" 1:2

Голы: Глушаков, 29 – 0:1; Родолфо с пенальти, 69 – 1:1; Мельгарехо, 70 – 1:2

"Ахмат": Городов, Бериша, Уциев, Сампайо, Родолфо, Семёнов, Бацуев (Ахъядов,90), Сильва, Садаев (Митришев, 63), Мбенг, Лео (Раванелли, 65).

"Спартак": Селихов, Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Фернандо, Самедов, Глушаков (Попов, 90), Роша (Мельгарехо, 67 (Пашалич, 85)), Адриано. 

Вячеслав Горбачев

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