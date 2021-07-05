"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в товарищеском матче добился победы над хорватским клубом "Шибеник" со счетом 4:2.

Победу российскому клубу принесли голы Йоррита Хендрика, Виктора Мозеса, Максима Глушенкова и Михаила Игнатова. Эта победа стала первой для "красно-белых" под руководством Руя Витории.

Спартак Россия – Шибеник Хорватия – 4:2 (2:0)

Голы: Хендрикс, 35 - 1:0, Мозес, 43 - 2:0, Юрич, 52 - 2:1, Делич, 60 - 2:2, Глушенков, 68 - 3:2, Игнатов, 85 - 4:2

"Спартак": Селихов (Максименко, 46), Рассказов, Жиго (Кутепов, 46), Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Мозес (Глушенков, 64), Бакаев (Игнатов, 46), Мирзов (Ломовицкий, 64), Мелкадзе.

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