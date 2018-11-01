"Спартак" одержал первую победу после отставки Карреры

Теги спартак москваанжи

"Спартак" одержал первую победу после отставки Карреры

В матче 1/8 финала "Спартак" с минимальным счетом обыграл "Анжи". Единственный мяч в середине первого тайма забил Софиан Ханни.

В четвертьфинале московский клуб сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.

"Спартак" Москва – "Анжи" Махачкала - 1:0 (1:0)
Гол: Ханни, 20 - 1:0

"Спартак": Ребров, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Еременко (Игнатов, 62), Ломовицкий, Тимофеев, Ханни, Глушаков (Попов, 88), Самедов (Ташаев, 73).

"Анжи": Дюпин, Чансельор, Гапон, Удалый, Кулик, Рабиу (Ондуа, 86), Гиголаев, Глебов (Хамдамов, 83), Савичев, Чайковский (Кацаев, 70), Понсе.

Не пропустите: "Ростов" побеждает "Зенит" и выходит в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов