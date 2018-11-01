"Спартак" одержал первую победу после отставки Карреры

В матче 1/8 финала "Спартак" с минимальным счетом обыграл "Анжи". Единственный мяч в середине первого тайма забил Софиан Ханни.

В четвертьфинале московский клуб сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.

"Спартак" Москва – "Анжи" Махачкала - 1:0 (1:0)

Гол: Ханни, 20 - 1:0

"Спартак": Ребров, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Еременко (Игнатов, 62), Ломовицкий, Тимофеев, Ханни, Глушаков (Попов, 88), Самедов (Ташаев, 73).

"Анжи": Дюпин, Чансельор, Гапон, Удалый, Кулик, Рабиу (Ондуа, 86), Гиголаев, Глебов (Хамдамов, 83), Савичев, Чайковский (Кацаев, 70), Понсе.

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