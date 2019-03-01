"Спартак" одержал победу над БАТЭ и прошел в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу

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"Спартак" одержал победу над БАТЭ и прошел в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В последнем туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Спартак" обыграл БАТЭ.

БАТЭ - "Спартак" - 3:6

Таким образом, московский клуб с первого места в группе вышел в плей-офф турнира, где сыграет против команды, занявшей вторую позицию в группе В.

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"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

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