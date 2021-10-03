"Спартак" одержал тяжелую победу над "Ахматом"
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Александр Соболев.
"Спартак", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 12 очками остался на 11-й позиции.
"Ахмат" Грозный – "Спартак" Москва - 0:1 (0:1)
Гол: Соболев, 41 - 0:1
"Ахмат": Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Полярус (Карапузов, 66), Харин, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Уткин (Себаи, 65), Конате.
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов, Умяров, Бакаев (Игнатов, 86), Промес (Ломовицкий, 78), Соболев.
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