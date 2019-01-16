"Спартак" одержал уверенную победу в первом матче в 2019 году

Теги спартак москва

"Спартак" одержал уверенную победу в первом матче в 2019 году

Московский "Спартак" в товарищеском матче разгромил ташкентский "Локомотив" со счетом 5:2.

В составе "красно-белых" отличились голами  Александр Ташаев, Леонид Миронов, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.

В этой встрече за московский клуб дебютировал новички - защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ташкент) - 5:2 (3:2)

Голы: Ташаев, 7 - 1:0, Искандер, 9 - 1:1, Абдухоликов, 13 - 1:2, Миронов, 19 (с пенальти) - 2:2, Луис Адриано, 33 - 3:2, Мельгарехо, 52 - 4:2, Глушенков, 81 - 5:2

"Спартак": Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Айртон, 46), Миронов (Гапонов, 46), Джикия (Кутепов, 46), Комбаров (Маслов, 60), Гулиев (Зобнин, 60), Игнатов (Глушенков, 46), Ломовицкий (Мельгарехо, 46), Ташаев (Умяров, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Луис Адриано (Роша, 46).

Не пропустите: Кононов оценил работу новичков "Спартака" на первом сборе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов