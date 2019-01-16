"Спартак" одержал уверенную победу в первом матче в 2019 году

Московский "Спартак" в товарищеском матче разгромил ташкентский "Локомотив" со счетом 5:2.

В составе "красно-белых" отличились голами Александр Ташаев, Леонид Миронов, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.

В этой встрече за московский клуб дебютировал новички - защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ташкент) - 5:2 (3:2)

Голы: Ташаев, 7 - 1:0, Искандер, 9 - 1:1, Абдухоликов, 13 - 1:2, Миронов, 19 (с пенальти) - 2:2, Луис Адриано, 33 - 3:2, Мельгарехо, 52 - 4:2, Глушенков, 81 - 5:2

"Спартак": Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Айртон, 46), Миронов (Гапонов, 46), Джикия (Кутепов, 46), Комбаров (Маслов, 60), Гулиев (Зобнин, 60), Игнатов (Глушенков, 46), Ломовицкий (Мельгарехо, 46), Ташаев (Умяров, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Луис Адриано (Роша, 46).

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