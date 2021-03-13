"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо"

В Москве завершилось старейшее дерби в истории российских клубов. "Динамо" принимало на своем поле "Спартак" и уступило со счетом 1:2. "Красно-белые" одержали волевую победу, расквитавшись с соперником за недавнее поражение в Кубке (0:2). Благодаря такому результату спартаковцы опередили ЦСКА и заняли вторую строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Тедеско 41 набранное очко. У "бело-голубых" осталось 36 баллов и 5 место в таблице.

"Динамо" - "Спартак" 1:2 (1:1)

Голы: Маслов, 18 (автогол) - 1:0, Мозес, 30 - 1:1, Соболев, 63 - 1:2

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Паршивлюк (Варела, 51), Ордец, Евгеньев, Шиманьски, Фомин (Комличенко, 81), Моро (Тюкавин, 67), Лесовой, Грулев (Н`Жи, 67), Захарян.

"Спартак": Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Айртон (Гапонов, 74), Зобнин, Мозес (Умяров, 40), Крал, Промес (Понсе, 74), Ларссон (Хендрикс, 90), Соболев.