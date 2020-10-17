"Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками"
В рамках 11-го тура "Спартак" добыл выездную победу над "Химками".
Московский клуб продолжает делить первое место с "Зенитом", имея с ними по 24 очка. "Химки" идут 14-ми.
"Химки" - "Спартак" 2:3
Голы: Мирзов, 48 - 1:0, Кокорин (пен), 58 - 1:1, Понсе, 63 - 1:2, Ларссон, 77 - 1:3, Идову, 85 - 2:3
"Химки": Лантратов, Данилкин, Логашов, Идову, Гапон, Глушаков, Боженов, Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 88), Кухарчук (Конате, 70), Дядюн (Липовой, 71).
"Спартак": Максименко, Маслов, Гапонов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Умяров (Мозес, 55), Крал, Ларссон, Понсе, Кокорин (Оганесян, 80).
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