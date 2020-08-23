"Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"

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"Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"

В матче 4-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Мурило, но во второй половине победу "красно-белым" принесли голы Джордана Ларссона и Александра Соболева.

Благодаря победе "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" опустился на 4-ю позицию.

"Спартак" – "Локомотив" - 2:1 (0:1)
Голы: Мурило, 10 - 0:1, Ларссон, 53 - 1:1, Соболев, 81 - 2:1

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Крал, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе (Соболев, 59).

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Серкейра, Игнатьев, Миранчук, Миранчук (Рыбчинский, 36), Крыховяк, Баринов (Магкеев, 18), Эдер, Смолов.

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