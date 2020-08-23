"Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"
В матче 4-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Мурило, но во второй половине победу "красно-белым" принесли голы Джордана Ларссона и Александра Соболева.
Благодаря победе "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" опустился на 4-ю позицию.
"Спартак" – "Локомотив" - 2:1 (0:1)
Голы: Мурило, 10 - 0:1, Ларссон, 53 - 1:1, Соболев, 81 - 2:1
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Крал, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе (Соболев, 59).
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Серкейра, Игнатьев, Миранчук, Миранчук (Рыбчинский, 36), Крыховяк, Баринов (Магкеев, 18), Эдер, Смолов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22