"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтёром" в товарищеской игре

В рамках подготовки ко второй части сезона московский "Спартак" провёл контрольный матч с солигорским "Шахтёром".

"Красно-белые" выиграли 2:1, хотя до 76-й минуты уступали в счёте. Победу "народной команде" принесли голы Айртона и Александра Соболева.

"Спартак" (Москва, Россия) - "Шахтёр" (Солигорск, Беларусь) - 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 26 Филипенко, 1:1 - 76 Айртон, 2:1 - 80 Соболев.

"Спартак": Максименко, Гапонов, Джикия (Кутепов), Маслов (Зобнин), Мозес (Ещенко), Маркитесов (Айртон), Крал (Игнатов), Умяров (Хендрикс), Урунов, Понсе (Соболев), Ларссон (Роша).

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