"Спартак" одерживает волевую победу в Москве над "Уфой"
До отчетного противостояния "Уфа" оставалась одним из самых сложных соперников для московского "Спартака". А все дело в том, что многократный чемпион России никак не мог обыграть "горожан" на своем поле. Разумеется, москвичи горели желание исправить ситуацию и на первый свой второго круга настраивались решительным образом. Да и отступать команде Массимо Карреры было некуда. После 15 игр чемпионата "Спартак" имел 22 очка, и только седьмое место. Как для действующего чемпиона результат, скажем прямо, посредственный.
Хозяева поля очень активно начали встречу и могли достаточно быстро открывать счет. После розыгрыша углового Промес с правого фланга разыграл мяч с Поповым, затем последовала передача на Фернандо, бразилец нанес опаснейший дальний удар, но Беленов спас свою команду. В целом же к 10-й минуте "красно-белые" подали три угловых и нанесли четыре удара по воротам. Но случилось неожиданное.
Едва ли не первую атаку провели гости левым флангом, в ходе которой от самой боковой линии поля Йокич навесил в штрафную, а там Игбун выиграл борьбу в воздухе у Дмитрия Комбарова и головой уложил мяч в угол ворот Селихова – 0:1.
"Спартак" поспешил отыграться и вот уже Промес стреляет издали – голкипер "Уфы" накрывает мяч. К середине тайма москвичи выполнили уже семь угловых, но счет был в пользу соперника. В одной из атак опасно пробивал головой Денис Глушаков, однако мяч в сетку не попал.
Давление на ворота команды гостей продолжалось вплоть до 37-й минуты, когда Фернандо сравнял счет после мастерски исполненного стандарта. Бразилец решил выстрелить низом под "стенкой", чего защитники "Уфы" не ожидали. Стенка подпрыгнула и игровой снаряд просвистел под ногами футболистами, оказавшись в последствии в сетке ворот Беленова, который никак не сумел среагировать на этот удар – 1:1. Первый тайм победителя не выявил.
В дебюте второй половины, игроки обеих команд решили выявить сильнейшего в кулачном бою. Пауревич в центре поля завалил на газон Луиса Адриано. Бразилец ногой отмахнулся от своего обидчика, на полузащитника "Уфы" тут же набросился Джикия. Все это очень не понравилось Игбуну, который буквально с цепи сорвался. Далее команды сошлись стенка на стенку. Судья в итоге показал по "горчичнику" Игбуну и Луису Адриано.
А после "Спартак" продолжил гнуть свою линию. На исходе часа игры мог забивать Луис Адриано, но его удар головой вытащил из-под перекладины Беленов. И все же на 63-й минуте хозяевам поля удалось выйти вперед. "Спартак" долго разыгрывал мяч перед штрафной площадью "Уфы", в итоге Фернандо выдал отличный перевод на Комбарова, тот сразу же сыграл на Промеса, голландец на углу штрафной резким движением ушел от своего оппонента и сильным обводящим ударом вколотил мяч в дальний угол. Александр Беленов, несмотря на отчаянный прыжок, спасти свою команду не сумел – 2:1.
Теперь "красно-белым" можно было поиграть и в контроль мяча. Однако понимание того, что счет скользкий тревожило москвичей. Развязка наступила за 10 минут до финального свистка. Глушаков у своей штрафной вступил в борьбу с Обляковым, в итоге мяч отскочил к Фернандо, а бразилец точно передачей нашел слева в свободной зоне Промеса. Голландец дождался рывка Луиса Адриано и вывел его один на один с вратарем соперника, форвард красно-белых легко обыграл Беленова и отправил мяч в сетку – 3:1. Это была уже победа!
До конца матча гости ничего не смогли предложить действующему чемпиону, а вот подопечные Массимы Карреры могли увеличить счет, однако Промес пробил чуть неточно из выгодного положения. В итоге "Спартак" впервые обыгрывает "Уфу" на своем поле и улучшает свои позиции в турнирной таблице.
"Спартак" – "Уфа" – 3:1
Голы: Игбун, 10 – 0:1. Фернандо, 37 – 1:1. Промес, 63 – 2:1. Луис Адриано, 79 – 3:1.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Самсонов, 87), Попов (Пашалич, 75), Зе Луиш, Промес, Адриано.
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин (Фатай, 90), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Ванек (Кротов, 67), Стоцкий, Игбун.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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