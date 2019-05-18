"Спартак" одолел "Крылья Советов" и вернулся на четвёртое место в РПЛ

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"Спартак" одолел "Крылья Советов" и вернулся на четвёртое место в РПЛ

В рамках 29-го тура чемпионата России московский "Спартак" в гостях обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1.

В составе "красно-белых" отличились Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо, за самарскую команду забил Тарас Бурлак.

"Крылья Советов" – "Спартак" - 1:2

Голы: Зе Луиш, 18 (пенальти) - 0:1, Мельгарехо, 50 - 0:2, Бурлак, 83 - 1:2.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 82), Шишкин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Рабиу, Яковлев (Антон, 59), Зиньковский, Бурлак, Шейдаев.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Зобнин, Гапонов, Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Фернандо (Умяров, 90), Гулиев, Зе Луиш, Луис Адриано (Ташаев, 73).

Благодаря этой победе "Спартак" вернулся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "Крылья Советов" остались на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.

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