"Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал"

Фото: твиттер "Спартака"

Во втором туре РПЛ "Спартак" на выезде переиграл "Крылья Советов", а "Рубин" уверенно разобрался с тульским "Арсеналом".

"Крылья Советов" - "Спартак" 0:1

Гол: Соболев (пен), 68 - 0:1

"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Божин (Витюгов, 82), Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Иванисеня, Ежов (Пиняев, 76), Зиньковский, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин (Крал, 74), Игнатов (Ларссон, 59), Умяров, Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Соболев.



"Арсенал" Тула - "Рубин" 0:3

Голы: Хван Ин Бом, 12 - 0:1, Деспотович (пен), 37 - 0:2, Кварацхелия, 40 - 0:3

"Арсенал" Тула: Шамов, Смольников, Степанов (Бьорнстрем, 63), Бурлак, Новосельцев, Костадинов (Пантелеев, 46), Ткачев, Чаушич, Давиташвили (Кангва, 46), Луценко (Тудорие, 82), Марков (Хлусевич, 46).

"Рубин": Дюпин, Самошников, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Зуев (Игнатьев, 65), Шатов, Евтич (Костюков, 66), Хакшабанович, Хван Ин Бом (Мусаев, 46), Кварацхелия (Бакаев, 69), Деспотович.

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