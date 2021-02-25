"Спартак" официально отреагировал на судейство в матче с "Динамо"

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"Спартак" официально отреагировал на судейство в матче с "Динамо"

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что руководство московского "Спартака" попросило дать оценку действиям арбитров в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).

По словам  Хачатурянца, "красно-белые" прислали в РФС письмо с просьбой рассмотреть работу арбитра Кирилла Левникова, который назначил пенальти в ворота "Спартака", усмотрев в действиях полузащитника команды Виктора Мозеса игру рукой в штрафной площади. 

Напомним, что "Динамо" открыло счет с пенальти, а во втором тайме забило еще один гол.

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