"Спартак" официально прокомментировал слова Заремы

Совет директоров московского "Спартака" официально прокомментировал высказывания Заремы Салиховой.

"В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.

Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК "Спартак-Москва", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".

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