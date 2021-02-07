"Спартак" огласил результаты медосмотра травмированного Соболева

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала результаты медицинского обследования травмированного нападающего команды Александра Соболева.

"По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Диагностировано повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления", — говорится в сообщении "красно-белых".

Футболист получил повреждение в товарищеском матче с "Ригой" (4:0) и был заменен в первом тайме.

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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