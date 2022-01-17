"Спартак" огласил состав на первый зимний сбор
Пресс-служба московского "Спартака" представила список из 31 футболиста, которые будут готовиться ко второй части сезона на сборе в ОАЭ.
Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артeм Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.
"Спартак" будет тренироваться на территории комплекса "Джебель-Али". Команде предстоят два сбора - с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
Соперниками "красно-белых" по товарищеским матчам станут "Слован" (28 января), "Рига" (2 февраля), "Джохор" (5 февраля) и "Урал" (8 февраля).
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