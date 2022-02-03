"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)

Фото: инстаграм "Спартака"\Автор неизвестен

Московский "Спартак" огласил окончательную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.

Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков и Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров;

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.

Отметим, что в сравнении с групповым этапом красно-белые дозаявили Кристофера Мартинса и Шамара Николсона в список А, а Михаила Волкова и Дмитрия Маркитесова в список Б, в который можно включить молодых игроков, которые провели в системе клуба не менее трех лет. Еще одно место в заявке занял Самюэль Жиго, который заявлен как игрок "Марселя" находящийся в "Спартаке" на правах аренды.

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